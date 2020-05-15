Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказал свое мнение о решении возобновить чемпионат России.
15 мая стало известно о том, что РПЛ возобновится 21 июня.
Напомним, лига была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса.
"Я высказывал свое мнение о том, что возобновление чемпионата — неоправданный риск для футболистов, исходя из того, что этот риск есть. Тем более такая пауза может привести к травмам. Но я думаю, что руководство всё проанализировало и принимало решение неспонтанно. Если решили так, то нужно с уважением относиться к этому.
Конечно, я считаю, что при принятии решения о завершении сезона в ФНЛ соблюдался спортивный принцип. Когда команды ставят задачи, они ставят их в начале чемпионата. И было сыграно уже большинство матчей", - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".
Юран: считаю, что при принятии решения о завершении сезона в ФНЛ соблюдался спортивный принцип
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