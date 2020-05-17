Напомним, что на данный момент тренер ведёт переговоры с питерским клубом о продлении контракта. После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков.
Семак рассказал о своих переговорах с "Зенитом" по новому контракту
- Если не договорятся, Семак пойдет в другую команду. Не думаю, что это будет большая потеря для "Зенита". Тогда придется снова приглашать иностранца. Если взять российского тренера, то это менять шило на мыло. Да и не вижу я такого специалиста.
Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что "Зенит" погибнет без него. Без любого тренера не погибнет. Нет таких специалистов, после ухода которых будет катастрофа, - цитирует Игнатьева "СДЗД".
Действующее соглашение Семака рассчитано до 30 июня этого года. По итогам прошедшего сезона "Зенит" под руководством Семака стал чемпионом России. Семак работает главным тренером "Зенита" с 2018 года. До этого специалист возглавлял "Уфу" и был тренером в сборной России.
Напомним, что РПЛ приостановлена с середины марта в связи с распространением коронавируса. Возобновление сезона запланировано 21 июня.
Борис Игнатьев: не думаю, что Семак станет большой потерей для "Зенита"
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу роли Сергея Семака в нынешнем "Зените".
Фото: Rusfootball.info
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