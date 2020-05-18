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Стали известны детали предложения ЦСКА форварду Деспотовичу

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: РПЛ
Как сообщает "Спорт-экспресс", подтверждая информацию Betting Insider о заинтересованности московского клуба в услугах нападающего, армейский клуб готов платить сербу 1,2 млн евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Деспотович провел 20 матчей в РПЛ и забил 8 мячей.

Деспотович выступает за "Оренбург" с сезона-2018/19.


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Теги: Деспотович ЦСКА Оренбург Российские трансферы
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