Как сообщает "Спорт-экспресс", подтверждая информацию Betting Insider о заинтересованности московского клуба в услугах нападающего, армейский клуб готов платить сербу 1,2 млн евро в год.
В нынешнем сезоне 28-летний Деспотович провел 20 матчей в РПЛ и забил 8 мячей.
Деспотович выступает за "Оренбург" с сезона-2018/19.
Стали известны детали предложения ЦСКА форварду Деспотовичу
Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!