Заболевший коронавирусом игрок "Рубина" признался, что сначала не верил в существование болезни

Заразившийся коронавирусом защитник казанского "Рубина" Константин Плиев рассказал о том, что не сразу осознал всю серьёзность угрозы пандемии.

Фото: ФК "Ростов"