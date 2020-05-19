Плиев рассказал о своем самочувствии во время болезни коронавирусом
"Ростов" пожелал скорейшего выздоровления Плиеву, у которого выявили коронавирус
- Честно скажу, изначально я не верил в существование этого вируса, пока своими глазами не увидел болезнь. У нас знакомые и близкие родственники ложились в больницы из-за пневмонии, они рассказывали, как их легкие поедает болезнь, у них поднималась температура, не уходил кашель. Тогда я стал реально остерегаться.
Не знаю почему, но именно в Осетии сильно растет количество зараженных. В больницах уже нет мест, везде очереди на КТ, не успевают всех тестировать, - цитирует Плиева Спорт Бизнес Online.
Ранее стало известно, что сразу несколько футболистов московского "Динамо" заразились коронавирусом.
В "Динамо" инфицированы три футболиста и два сотрудника. Кто в РПЛ заражен коронавирусом
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванный после 22-ух туров, возобновится 21 июня.
"Рубин" после 22-х туров находится на 14-й строчке таблицы. В текущем сезоне Плиев провёл 12 матчей в рамках РПЛ. Права на игрока принадлежат "Ростову", защитник выступает за "Рубин" на правах аренды. Казанская команда уже получила разрешение на возобновление тренировок на базе.
В России общее число заболевших коронавирусом превысило 290 000 человек. Общее число заражений в мире стремится к пяти миллионам.
Заболевший коронавирусом игрок "Рубина" признался, что сначала не верил в существование болезни
Заразившийся коронавирусом защитник казанского "Рубина" Константин Плиев рассказал о том, что не сразу осознал всю серьёзность угрозы пандемии.
Фото: ФК "Ростов"
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