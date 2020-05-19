Ранее было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. Иностранным игрокам и тренерам было разрешено возвращаться в страну.
- Я пока что нахожусь в Сербии, в пятницу буду в России, прилетаю вместе со своими помощниками.
Сегодня сдал тест на коронавирус, через два дня будет готов результат. Сделал это на всякий случай, - приводит "Чемпионат" слова Божовича.
Отметим, что после 22-х туров "Крылья" занимают предпоследнее место в турнирной таблице. По итогам этого сезона стыковые матчи с командами ФНЛ проводиться не будут, однако две последние команды РПЛ покинут лигу.
"Сегодня сдал тест на коронавирус". Божович рассказал о планах возвращения в Россию
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, когда вернётся в расположение клуба.
Фото: РИА Новости
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