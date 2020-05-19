Об этом сообщает "СДЗД".
По информации источника, клуб уже сделал предложение нападающему, который на данный момент выступает на правах аренды за "Сочи" до конца сезона. В четырёх матчах за "Сочи" Кокорин забил три гола.
Соглашение Кокорина с "Зенитом" действует до лета текущего года.
Напомним, что зимой руководство "Зенита" вынудило игрока уйти в аренду, хотя сам футболист был против.
Сообщается, что в игроке заинтересован главный тренер команды Сергей Семак.
Медведев: мы подпишем новое соглашение с Семаком в ближайшие дни. И оно будет не на один год
Источник: "Зенит" предложил новый контракт Кокорину
Стало известно, что петербургский клуб попробует продлить соглашение с форвардом Александром Кокориным.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!