44-летний Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первом сезоне под руководством специалиста команда выиграла чемпионат страны. В нынешнем сезоне питерцы идут на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-ух туров. Действующее соглашение Семака рассчитано до 30 июня этого года.
Семак рассказал о своих переговорах с "Зенитом" по новому контракту
- Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы.
В ближайшие дни и совершенно точно – до истечения срока нынешнего контракта – мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - приводит слова Медведева "Спорт Уик-Энд".
Борис Игнатьев: не думаю, что Семак станет большой потерей для "Зенита"
Отметим, что ранее сообщалось, будто стороны намерены подписать соглашение на два года.
Медведев: мы подпишем новое соглашение с Семаком в ближайшие дни. И оно будет не на один год
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что договорённость с главным тренером команды Сергеем Семаком почти достигнута.
Фото: ФК "Зенит"
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