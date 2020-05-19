Ранее стало известно, что регион стал одним из самых проблемных в условиях пандемии коронавируса.
- Кризис в Дагестане? Таксисты работают, кафе и рестораны, у нас их много, перестроились на доставку. Но прибыль, конечно, не та.
Помощь от государства? Пару недель назад написали, что могу оплачивать коммунальные услуги через смс и не выходить для этого из дома. Подумал: "Вот люди! Выйти не дают, работать не дают, но оплатить ЖКХ из дома я могу". Что тут можно сказать?
Я думаю, в чем я не прав? Почему мне такие смс отправляют, когда у людей работы нет? Потому что я на выборы не ходил. Думал, зачем надо… Теперь я буду ходить туда, голосовать. Может, мой голос что-то определит. А что мне еще делать, просто недовольство выражать? А будет ли от этого толк?
Альтернатива Путину? Ну а кто у нас в стране? Навальный? У него больше критика ради критики, передачи его из пальца высосаны. У нас говорят, что все будет прекрасно, а через какое-то время мы возвращаемся к началу, и все заново повторяется. Конечно, не только Путин виноват. Вопрос, как все решается на местах, - приводит "Чемпионат" слова специалиста.
Отметим, что "Махачкала" занимает седьмое место в зоне Юг ПФЛ.
Тренер "Махачкалы" - об альтернативе Путину: Навальный? У него критика ради критики, передачи из пальца высосаны
Главный тренер "Махачкалы" Руслан Агаларов прокомментировал обстановку в республике Дагестан.
Фото: ФК "Анжи"
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