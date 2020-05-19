Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, клубы попросят руководство РПЛ отложить дату начала тренировок для всех команд до 1 июня, поскольку ряд региональных клубов уже имеет возможность проводить занятия на базе.
Сообщается, что московские клубы находят такие условия неравными.
Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. На сегодняшний день в России зафиксировано 299 тысяч заболеваний коронавирусом. 149607 из них – в Москве.
Источник: московские клубы РПЛ попросят отложить старт тренировок в лиге
Столичные "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" не могут тренироваться из-за жёсткого режима самоизоляции.
Фото: ФК "Спартак"
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