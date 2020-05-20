Напомним, контракт Шатова с "Зенитом" истекает грядущим летом.
"Урал" стал первым профессиональным клубом Шатова. За него россиянин играл в период с 2007 по 2011 год.
- Есть ли шанс, что Шатов вернется в "Урал"? Нет, я не думаю. Как я знаю, он договорился с "Рубином".
Всякие слухи ходят, говорят, в "Рубине" снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай Бог здоровья Шатову, - цитирует Иванова E1.
В текущем сезоне Шатов провёл в рамках РПЛ восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
"Рубин" по итогам 22-х туров занимает 14-ю позицию. Чемпионат планируется возобновить 21 июня.
"Не думаю, что Шатов вернётся в "Урал". Иванов рассказал, с каким клубом договорился игрок "Зенита"
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией на тему того, где продолжит свою карьеру Олег Шатов.
Фото: sportbox
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