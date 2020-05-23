"Подобный уход Семина был бы логичен и понятен болельщикам. Когда приглашают тренера более высокого уровня, это всегда принимается и приветствуется. А когда приглашается тренер заведомо более низкого уровня, хоть и с меньшей зарплатой, это всегда воспринимается в штыки.
Что должно было произойти, чтобы болельщики сказали спасибо за то, что случилось? Вижу только одно решение: если бы клуб объявил об уходе Семина в более спокойной форме. И если бы на его место пришел тренер уровня Гвардиолы. Василий Кикнадзе, остальные члены совета директоров вышли бы к болельщикам и сказали, что Юрий Палым сделал все, что мог и отправляется на заслуженный отдых. Болельщики бы все поняли. Но когда на место Семина приглашают серба, который ничего не выиграл, мне кажется, это какое-то унижение для клуба", - сказал Лебедев в интервью на YouTube-канале "Футбольный Биги".
Напомним, 14 марта "Локомотив" официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлеваться не будет. С 1 июня новым главным тренером команды станет Марко Николич.
"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
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"Это какое-то унижение". Депутат Госдумы - о смене Семина на Николича
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о назначении серба Марко Николича на должность главного тренера "Локомотива".
Фото: Sport24
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