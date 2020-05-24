Тренер "Ростова": Карпин заставил игроков поверить в то, что они могут обыграть любую команду

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов поделился мнением, за счет чего команде удается показывать неплохие результаты в текущем сезоне.

Фото: сайт "Ростова"