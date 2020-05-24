- Первое - это большие амбиции президента клуба Арташеса Арутюнянц, второе - роль главного тренера Валерия Карпина, который сумел найти подход ко всем игрокам команды и заставил поверить в то, что они могут обыграть любую команду, третье - это наши болельщики. Именно они своей поддержкой и любовью двигают нас вперед, - приводит слова Кафанова официальный сайт "Ростова".
Также тренер отметил, что результат дала схема построения игры 4-3-3, которая позволяет вести игру первым номером, а также является более зрелищной для болельщиков.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года. Также специалист работал в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо".
Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Ростов" находятся на 4-м месте таблицы, имея в активе 38 очков.
Тренер "Ростова": Карпин заставил игроков поверить в то, что они могут обыграть любую команду
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов поделился мнением, за счет чего команде удается показывать неплохие результаты в текущем сезоне.
Фото: сайт "Ростова"
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