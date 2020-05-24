- "Зенит" и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках.
Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У "Зенита" все для этого есть. Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках, - приводит слова Медведева ТАСС.
Футбольному клубу "Зенит" исполнилось 95 лет
Сезон РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. Команды сыграли 22 тура. По их итогам петербургский "Зенит" располагается на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
В 23-м туре РПЛ ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет "Зенит".
Также "сине-бело-голубые" принимают участие в Кубке России. В полуфинале команда встретится с московским "Спартаком". Поле, на котором сыграют противники пока не определено.
Медведев: уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев уверен, что команда станет чемпионом в текущем сезоне.
Фото: РБ
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