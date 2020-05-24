На баннере изображен "зенитовец" - образ фаната и футболиста с клубным знаменем . Акция завершилась на земле ярким пиротехническим шоу.
В 12:00 главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев произведут залп из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
В небо над Петербургом поднялся огромный баннер "Зенита"
Утром один из самых больших тепловых аэростатов в России взлетел на 150 метров и поднял полотно, созданное фанатским движением "Зенита".
Фото: сайт "Зенита"
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