- Президент "Спартака" Андрей Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро. Меня с начала карьеры волновали только деньги? Нет. Не жалею, что не перешел в "Спартак", – сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.
Андрей Аршавин защищал цвета "Зенита" с 1999 по 2008, а также в 2012-м году, и в период с 2013 по 2015. Кроме того полузащитник выступал за лондонский "Арсенал", "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
За сборную России игрок провел 74 официальных матча, в которых отметился 17 голами. Аршавин играл за национальную команду с 2002 по 2012.
Аршавин - о переходе в "Спартак": Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро
Экс-игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что не жалеет о сорвавшемся переходе в московский "Спартак".
Фото: Lenta.ru
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