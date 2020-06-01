Об этом рассказал его агент Ираклий Гегечкори.
"На *** вертел ваш "Зенит". Малафеев рассказал о словах агента Ахметова в адрес питерского клуба
- Ильзат поехал на плановое обследование в Германию, которое должно было состояться раньше, но из-за пандемии перенеслось.
Ничего серьезного. Это связано с травмой плеча, которую он получил в матча с "Зенитом", - приводит слова представителя игрока Sport24.
Также агент отметил, что клуб отпустил футболиста.
В текущем сезоне в составе ЦСКА Ахметов провёл 21 матч, забил два гола и сделал ассист. Армейцы после 22-х туров занимают пятое место в чемпионате России.
В московский клуб Ахметов перешёл летом 2018 года. Ранее хавбек выступал за казанский "Рубин".
Ильзат Ахметов улетел на обследование в связи с травмой плеча
Хавбек ЦСКА был вынужден отправиться в Германию из-за повреждения.
Фото: ПФК ЦСКА
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