Напомним, что вчера Малафеев объявил об уходе из питерского клуба.
- Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори? Любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жёстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес "Зенита".
Что он сказал про "Зенит"? На *** (мужской половой орган) я вертел ваш "Зенит", - приводит слова Малафеева metaratings
Отметим, что Ираклий Гегечкори рассказал о несостоявшемся переходе Ахметова в "Зенит" и назвал Малафеева выскочкой.
Агент Ахметова: оскорбительное выражение в адрес "Зенита"? Малафеев не должен себя отождествлять с клубом
В текущем сезоне в составе ЦСКА Ахметов провёл 21 матч, забил два гола и сделал ассист. Армейцы после 22-х туров занимают пятое место в чемпионате России.
В московский клуб Ахметов перешёл летом 2018 года. Ранее хавбек выступал за казанский "Рубин".
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Сезон РПЛ, прерванный в связи с пандемией коронавируса, планируется возобновить 21 июня.
"На *** вертел ваш "Зенит". Малафеев рассказал о словах агента Ахметова в адрес питерского клуба
Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал об интересных ситуациях, связанных с работой с агентами футболистов.
Фото: Rusfootball.info
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