Свернуть все/Развернуть все

Гендиректор академии "Рамзан": Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол

Генеральный директор академии футбола "Рамзан" Хайдар Алханов рассказал о своём знакомстве с Андреем Лосюком.
Фото: личный архив Андрея Лосюка
Напомним, что в скандальном интервью после ухода из "Локо" Сёмин заявил: "Все списки потенциальных новичков в "Локомотив" сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк".

- Мы пригласили в академию итальянских тренеров, и в этом приглашении как раз поучаствовал Андрей Лосюк. Тренеры приехали на хорошую зарплату, начали работать очень активно, с интересом. Но по ходу стало выясняться, что Андрей вел себя как-то неадекватно – и по отношению к итальянцам-тренерам, и вообще начал в академии плести интриги, появились разные сплетни.

В один момент ко мне заходят все тренеры, их было четверо, во главе с Иваном Делла Морте и говорят – либо вы убираете Лосюка (он у нас был в качестве переводчика, но получал очень большие деньги как и тренер), или мы не будем дальше работать. Я говорю: "Что случилось?". Выяснилось, что он переводил неправильно. Когда между нами были разногласия, он говорил то, что интересно ему, плел интриги. Стали портиться отношения между самими итальянцами и между нами.

В итоге выяснилось, что Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол, и плел интриги, потому что у него были свои интересы. Тренеры мне жаловались – что он от них требует платы за то, что он их сюда привез. Через кого-то или ему напрямую – этого я не знаю. Словом, обстановка накалилась, и мне пришлось отправить [в отставку] всех пятерых, - приводит слова Алханова "Матч ТВ".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Маринато Гилерме: по спортивному принципу правильно доиграть сезон
Емельянов - об уходе из "Оренбурга": это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил
Футболисты "Зенита" приступили к командным тренировкам на базе
Источник: Кикнадзе презентовал Лосюка как своего близкого приятеля и при этом большого профессионала
"Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место". Ахметов перенёс операцию
Гендиректор академии "Рамзан": Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол
Источник: "Химки" перестанут существовать в нынешнем виде
"Ростов" усилится 20-летним игроком "Авангарда" 2
РПЛ: никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике 1
Николич: к сожалению, пока не говорил ни с кем из игроков
Николич: понимаю, что прихожу после легенды. Протестов болельщиков не боюсь 8
Эшли Янг отреагировал на смерть Джорджа Флойда 1
Слуцкий признался, что плакал, когда прощался с "Халлом"
Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое 1
"Спартак" покинул физиотерапевт Каталан 2
Адиев: слухи об "Арсенале"? Возглавить клуб РПЛ – всегда интересно
Появилось расписание на оставшиеся восемь туров РПЛ 6
Домашние матчи оставшейся части сезона "Тамбов" проведёт в Нижнем Новгороде 4
Бывший тренер "Оренбурга": со стороны может показаться, что команду не очень хотят видеть в РПЛ
Игроки "Челси" встали на колени, присоединившись к движению в поддержку темнокожих людей 8
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита" 5
Бывший форвард "Милана" может перейти в "Марсель"
Защитник "Авангарда" Ковалев близок к переходу в "Ростов"
Сестра Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет 1
Нигматуллин: сохранит ли "Локо" второе место? Скорее потеряет. В чудо с Николичем верю меньше
Нигматуллин: социальную дистанцию при десяти процентах заполняемости соблюдать можно
"Челси" предложил увеличить количество замен в матчах АПЛ до девяти
"Оренбург" сливается в ФНЛ? Расстались с Деспотом, сменили тренера, игроки против сокращений зарплат и разбегаются 1
На матчах РПЛ можно будет присутствовать только в масках и перчатках
Чемпионат России возобновится 19 июня 5
Все новости