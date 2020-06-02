Напомним, что в скандальном интервью после ухода из "Локо" Сёмин заявил: "Все списки потенциальных новичков в "Локомотив" сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк".
- Мы пригласили в академию итальянских тренеров, и в этом приглашении как раз поучаствовал Андрей Лосюк. Тренеры приехали на хорошую зарплату, начали работать очень активно, с интересом. Но по ходу стало выясняться, что Андрей вел себя как-то неадекватно – и по отношению к итальянцам-тренерам, и вообще начал в академии плести интриги, появились разные сплетни.
В один момент ко мне заходят все тренеры, их было четверо, во главе с Иваном Делла Морте и говорят – либо вы убираете Лосюка (он у нас был в качестве переводчика, но получал очень большие деньги как и тренер), или мы не будем дальше работать. Я говорю: "Что случилось?". Выяснилось, что он переводил неправильно. Когда между нами были разногласия, он говорил то, что интересно ему, плел интриги. Стали портиться отношения между самими итальянцами и между нами.
В итоге выяснилось, что Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол, и плел интриги, потому что у него были свои интересы. Тренеры мне жаловались – что он от них требует платы за то, что он их сюда привез. Через кого-то или ему напрямую – этого я не знаю. Словом, обстановка накалилась, и мне пришлось отправить [в отставку] всех пятерых, - приводит слова Алханова "Матч ТВ".
Гендиректор академии "Рамзан": Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол
Генеральный директор академии футбола "Рамзан" Хайдар Алханов рассказал о своём знакомстве с Андреем Лосюком.
Фото: личный архив Андрея Лосюка
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