Об этом сообщает Gazzetta.gr.
Отмечается, что армейцы уже отправили официальный запрос о покупке 25-летнего футболиста. ЦСКА предлагает форварду контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.
В сезоне 2019/20 Ларин на правах аренды играл в чемпионате Бельгии за "Зюлте-Варегем". На его счету 7 голов и 10 голевых передач в 29 матчах.
ЦСКА заинтересован в канадском форварде "Бешикташа"
ЦСКА может приобрести нападающего "Бешикташа" и сборной Канады Кайла Ларина.
Фото: Gazzetta.gr
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