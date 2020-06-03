"Арсенал" продлил контракт с Черевченко, а также с Лодыгиным и Ломовицким

Тульский клуб подписал с главным тренером Игорем Черевченко и несколькими игроками новые соглашения до фактического окончания сезона.

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Также были продлены контракты помощников Черевченко по тренерскому штабу.



Вратарь Лодыгин, защитник Володько и хавбеки Ломовицкий и Лесовой подписали новые соглашения.



Таким образом игроки смогут принять участие в оставшейся части чемпионата России. Возобновление запланировано на 19 июня.



Ранее сообщалось, что на пост главного тренера "Арсенала" претендуют Юрий Сёмин и Магомед Адиев.