"Трудно сказать, в какой форме сейчас находится Вагнер. Зная его профессионализм опыт и отношение к делу, это будет хорошее укрепление. Несмотря на возраст, это нормальное приобретение для ЦСКА. Завершение чемпионата для всех непростое, и Вагнер поможет команде", - цитирует Шембераса "Спорт-экспресс".
Вчера стало известно, что 35-летний бразилец покинул "Коринтианс". За бразильский клуб он выступал с 2019 года. В 16 матчах Вагнер Лав забил 5 голов. Сегодня появилась информация, что футболист с большой долей вероятности вернется в ЦСКА.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 года, а также в 2013 году. Всего за армейцев он провел 173 матча и забил 86 голов.
Видимо, Вагнер возвращается в ЦСКА. Он по-прежнему хорош или уже не помощник?
Источник: переговоры Вагнера с ЦСКА находятся в продвинутой стадии
Агент Вагнера рассказал, когда игрок объявит о своём будущем
Дейвидас Шемберас: Вагнер Лав в ЦСКА - это будет хорошее укрепление
Бывший футболист ЦСКА Дейвидас Шемберас прокомментировал информацию о том, что нападающий Вагнер Лав вернется в армейскую команду.
Фото: © Global Look Press
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