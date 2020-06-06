Ранее сообщалось, что 35-летний бразильский страйкер может вернуться в московскую команду.
- В этом сезоне он ЦСКА уже не поможет, в следующем сезоне ему уже будет 36 лет.
Надо понимать, что у ЦСКА молодая команда, он, как опытный игрок, может быть, поможет. Но мне кажется, что тот уровень, который был у него, ему сейчас уже держать тяжело, и он, по-моему, последние два года уже не бежал, - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов во всех турнирах.
После 22-х туров ЦСКА находится на пятой строчке РПЛ. Команда возобновит сезон игрой против "Зенита" 20 июня.
Рахимов: по-моему, последние два года Вагнер уже не бежал
Известный тренер Рашид Рахимов прокомментировал возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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