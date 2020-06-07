Об этом сообщает канал "Atencao Vascatnos!"
Согласно источнику, "Краснодар" готов заплатить за игрока 15 млн евро этим летом.
В текущем сезоне молодой игрок провёл в чемпионате Бразилии 15 матчей и забил два гола.
"Краснодар" после 22-х туров занимает третье место в чемпионате России.
"Краснодар" намерен заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
По информации СМИ, российский клуб проявляет интерес к форварду бразильского "Васко да Гама" Таллесу Магно.
Фото: facebook.com/vascodagama
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!