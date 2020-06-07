Ранее сообщалось, что в понедельник в ЦСКА вернётся бывший нападающий российской команды Вагнер Лав.
"В понедельник Вагнер объявит о переходе в ЦСКА". Арустамян рассказал, на какой срок армейцы подпишут бразильца
- Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда "армейцы" вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку? - приводит слова агента Metaratings.
Последним клубом ивуарийского форварда был швейцарский "Сьон".
За ЦСКА Думбия играл в периоды с 2010 по 2014 годы, а также приезжал в Москву в качестве арендованного игрока в 2015-м.
Всего за красно-синих Думбия забил 66 голов.
Агент Думбия: Сейду сейчас свободен и не против вернуться в Москву
Представляющий интересы экс-игрока ЦСКА Сейду Думбия Эдриан Дюран заявил, что ивуариец был бы не против вернуться в стан красно-синих.
Фото: soccer.ru
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