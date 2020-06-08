Хёведес разорвёт контракт с "Локо" из-за коронавируса

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес не хочет возвращаться в расположение московской команды из-за ситуации с коронавирусом в России.

Фото: Rusfootball.info

Об этом сообщает Bild.



По информации источника, действующий до следующего лета контракт игрок намерен разорвать. Он до сих пор не вернулся в Москву из-за ситуации с коронавирусом в России.



В текущем сезоне Хёведес провёл за красно-зелёных 24 матча.