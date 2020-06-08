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Агузаров: если же когда-нибудь Черчесов и придет в "Спартак", то для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Юрист наставника сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров прокомментировал слухи о том, что главный тренер национальной команды мог бы возглавить "Спартак".
Фото: Rusfootball.info
Ранее сообщалось, что Черчесов вёл переговоры с красно-белыми и может возглавить московскую команду летом 2020 года.

- "Спартак" не может быть для Черчесова обычным клубом хотя бы учитывая количество лет, проведенных там в статусе игрока и тренера.

Но сейчас, скажу еще раз, его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придет в "Спартак", то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов, - приводит "СЭ" слова Агузарова.

Напомним, что Черчесов тренировал Народную команду в период с 2007 года по 2008-й. Также за "Спартак" Черчесов выступал в качестве футболиста.

На данный момент команду возглавляет Доменико Тедеско. После 22-х туров "Спартак" находится на восьмой строчке РПЛ.


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Теги: Черчесов Спартак сборная России Агузаров
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