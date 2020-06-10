Напомним, что домашние матчи в текущем сезоне РПЛ "Тамбов" проводил сначала в Саранске, а потом в Нижнем Новгороде.
- Если мы будем понимать, что при лицензировании у нас будут проблемы со стадионом, тогда мы переедем. На данный момент все усилия направлены на то, чтобы играть в Тамбове, - приводит ТАСС слова функционера.
"Тамбов" после 22-х туров занимает 11-ю строчку РПЛ. Команда возобновит сезон игрой против "Уфы" 21 июня.
Спортивный директор "Тамбова": если при лицензировании будут проблемы, тогда переедем в Нижний Новгород
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков объяснил, в каком случае клуб намерен сменить место своего базирования.
Фото: ФК "Тамбов"
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