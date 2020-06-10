Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, "Сельта" хочет выкупить трансфер российского форварда, выступающего за "кельтов" на правах аренды до фактического конца сезона.
Стороны уже начали переговоры.
В текущем сезоне Ла Лиги Смолов забил один гол в шести матчах. "Сельта" после 27-ми туров оторвалась от зоны вылета лишь на одно очко.
"Сельта" и "Локомотив" ведут переговоры о выкупе Смолова
Испанский клуб намерен сохранить у себя российского форварда Фёдора Смолова.
Фото: Getty Images
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