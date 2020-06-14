Свернуть все/Развернуть все

"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт

"Зенит" пока не предлагал новый контракт нападающему Александру Кокорину.
Фото: РИА Новости
Напомним, Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи" до конца сезона. Его контракт с "Зенитом" истекает летом.

Как сообщает Bobsoccer, петербургский клуб может начать обсуждать продление контракта с футболистами, у которых истекает контракт, в течение месяца.

Также отмечается, что "Зенит" не заинтересован в услугах нападающего "Ривер Плейт" Рафаэля Борре, о чем ранее писали СМИ.

Источник: "Зенит" продлит контракт с Жирковым, Азмун близок к переходу в "Наполи"

Кокорин: мой приоритет - поехать в Европу. Душа лежит к футболу, как в Испании

Кокорин - о том, что "Зенит" не выплатил ему зарплату: пусть это будет на их совести


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Коченков, у которого был коронавирус, вернулся к тренировкам с "Локомотивом"
"Челси" не будет приобретать Кавани
Медведев рассказал о готовности стадиона "Зенита" к возобновлению сезона
Лодыгин и Довбня присоединились к "Арсеналу"
Арустамян: Аршавин станет помощником Рибалты в "Зените" 1
Медведев - о трансферных слухах вокруг "Зенита": это игры не разума, а игры агентов 2
Брейтуэйт - о первом голе за "Барселону": невероятное чувство. И это только начало
В "ПСЖ" сообщили, что Неймар и Мбаппе не покинут клуб летом
Артета хочет убедить Обамеянга продлить контракт с "Арсеналом"
Глушаков показал милые фото с младшей дочкой
Ибрагимович покинет "Милан" из-за конфликта с руководством
Сборная России запустила флешмоб для болельщиков
"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт 2
В июле могут быть сняты ограничения посещения спортивных мероприятий в Москве
Николич, Испания и Италия начинают. Смолов заканчивает в Европе, а Кокорин – в России? 4
Рональд Куман переболел коронавирусом
Бабурин рассказал, какая атмосфера сложилась в "Ростове"
Девушка Роналду продемонстрировала умение сидеть на шпагате (фото) 1
Айртон: надеемся, что в этом году сможем выиграть трофей 2
Хацкевич - об уходе из "Ротора": кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство
Гендиректор "Ротора" отреагировал на информацию об уходе Хацкевича
"Манчестер Сити" не против организовать чемпионский коридор для "Ливерпуля"
Трамп отказался смотреть матчи сборной США после разрешения от федерации поддержки движения "Чёрные жизни важны" на поле 6
Источник: "Зенит" продлит контракт с Жирковым, Азмун близок к переходу в "Наполи" 5
"Арсенал" и "Рома" могут провести обмен Мхитаряна и Клюйверта
Конте - о проигрыше в полуфинале Кубка: я не могу в чем-то упрекнуть своих игроков
Синама-Понголь: в "ПСЖ" Головин может найти то, чего сейчас не хватает его карьере 4
Месси побил рекорд Ла Лиги по забитым голам 1
Экс-игрок "Ростова" Синама-Понголь - о Рами: иногда важно иметь большие имена в чемпионате
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Все новости