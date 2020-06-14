"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт

Напомним, Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи" до конца сезона. Его контракт с "Зенитом" истекает летом.
Как сообщает Bobsoccer, петербургский клуб может начать обсуждать продление контракта с футболистами, у которых истекает контракт, в течение месяца.
Также отмечается, что "Зенит" не заинтересован в услугах нападающего "Ривер Плейт" Рафаэля Борре, о чем ранее писали СМИ.
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Фото: РИА Новости
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