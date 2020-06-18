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Ларссон: то, через что прошли чернокожие люди - ужасно. Надеюсь, мы продолжим уделять этой проблеме внимание

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился своим мнением по поводу расизма.
Фото: ФК "Спартак"
В социальных сетях игрок опубликовал чёрный квардрат в поддержку движения "Чёрные жизни важны".

Ранее в США афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате задержания полицейскими. Флойд пытался расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса, что и стало причиной задержания.

Волна протестов переросла в погромы в нескольких штатах Америки. По всему миру проходят акции в поддержку движения "Чёрные жизни важны".

- У моего отца были проблемы, когда он рос, потому что он чернокожий. Возможно, моя кожа не такого темного цвета, но я все равно чувствую в своей крови африканское наследие.

В США это происходит уже долгие годы: полицейская жестокость, произвол по отношению к чернокожим. Полицейские убивают их. И смерть Джорджа Флойда стала своеобразной точкой отсчета, когда мир обратил внимание на эту проблему. Надеюсь, мы продолжим уделять ей большое внимание.

То, через что прошли чернокожие люди — ужасно, - приводит слова игрока Sport24.

В текущем сезоне Ларссон провёл 18 матчей в рамках РПЛ, забил пять голов и сделал два ассиста. "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в чемпионате России.

20 июня команда возобновит сезон игрой против тульского "Арсенала".


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Теги: Ларссон Спартак
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