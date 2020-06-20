Об этом сообщает "Спорт-экспресс". Предположительно, речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи.
26-летний форвард должен будет изолироваться от команды на две недели.
Завтра "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата России сыграет с "Краснодаром".
Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 турах 30 очков.
В "Динамо" выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Среди футболистов "Динамо" выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: ФК "Динамо"
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