По словам агента Дмитрия Селюка, коронавирусом заразился также и полузащитник бело-голубых Шарль Каборе.
"Я все же глубоко надеюсь, что, возможно, это, как и у Попова из "Ростова", может быть ошибочно. Но пока, к сожалению, тест дал положительный результат", - цитирует Селюка Sport24.
Селюк отметил, что Каборе выполнял все предписания и соблюдал самоизоляцию, а коронавирус заразился, скорее всего, от Н'Жи, которого подвозил на тренировку.
В нынешнем сезоне 32-летний Каборе провел 17 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Завтра московский клуб в рамках 23-го тура чемпионата России встретится с "Краснодаром".
Селюк сообщил, что у Каборе и Н'Жи выявлен коронавирус
Сегодня появилась информация, что у форварда "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус.
fingazeta.ru
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