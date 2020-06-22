"Уфа" сделала заявление в связи с информацией, что в команде скрыли заражение коронавирусом

Футбольный клуб " Уфа " выступил с заявление по поводу заражённых коронавирусом в команде.

Фото: ФК "Уфа"

Ранее в СМИ сообщалось, что два игрока "Уфы" заразились коронавирусом, однако футбольным руководством лиги было решено в обход регламента провести игру башкирской команды против "Тамбова" (2:1).



- Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией.



В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.



Выполнены ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования.



Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.



Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой, - сообщается на официальном сайте клубе.