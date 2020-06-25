"Крылья Советов" хотели подписать Оби Микела и предлагали ему 1,2 млн долларов в год

"Крылья Советов" хотели подписать контракт с экс-полузащитником "Челси" Джоном Оби Микелом.

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Об этом сообщает Lance. Самарцы предлагали 33-летнему нигерийскому хавбеку 1,2 млн долларов в качестве зарплаты. Оби Микел находится в статусе свободного агента. Полузащитник не принял предложение российского клуба, так как намеревается перейти в бразильский "Ботафого".



Джон Оби Микел покинул свой предыдущий клуб "Трабзонспор" в марте. Соглашение было прервано по обоюдному согласию.



Нигериец 11 лет выступал за "Челси" (2006-2017), также за свою карьеру поиграл в клубах "Мидлсбро", китайском "Тяньцзинь Тэда" и норвежском "Люн".