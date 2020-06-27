"Локомотив" вновь побеждает при Николиче, Рыбчинский – супероружие москвичей

После такого «Рубин» уже даже не казался аутсайдером, хоть и принимал вторую команду чемпионата. Казанцы действительно не стали примерять на себя роль аутсайдера, завладев инициативой с первых минут.
Уже в дебюте встречи «Рубин» вполне мог огорчить Гилерме. После штрафного и навеса в район вратарской Сантос едва не переправил мяч в ворота головой. А затем уже Солтмурад Бакаев пробивал из классной позиции, но угодил в руки Гилерме.
«Локомотив» в стартовом отрезке выглядел довольно пассивно. Пока москвичи приходили в себя, соперник продолжал наращивать давление. Вскоре блеснул и Кварацхелия, который в РПЛ начинал именно в «Локомотиве». Грузинский хавбек в ходе контратаки обыграл Игнатьева, а затем пробил в девятку. Впрочем, точности не хватило и ему.
Сюрприз от Николича
Пожалуй, именно Кварацхелия должен был стать главным героем и действующим лицом этого матча. Во-первых, полузащитник действительно в последнее время очень хорош. Во-вторых, не зря он имеет непосредственное отношение и к «Локомотиву».
Но в результате в центре событий оказался Дмитрий Рыбчинский. 21-летний игрок «Локомотива» лишь в третий раз принимал участие в матче РПЛ, а в стартовом составе и вовсе появился впервые. Но это не помешало Рыбчинскому стать соавтором обоих голов «Локо». На 23-й минуте Рыбчинский зрело сыграл перед чужой штрафной, выждав, чтобы сделать передачу Алексею Миранчуку. А дальше уже сам Алексей всё сделал классно, пробив в самый угол.
Уступаем «Локомотиву» — 0:2?— «Рубин» Казань (@fcrk) June 27, 2020
?#РубинЛокомотив | #FCRK pic.twitter.com/sPtVkXk1o0
А ещё через пять минут Рыбчинский заработал пенальти. Полузащитник «Локо» ворвался в штрафную и пробил, угодив в руку Старфельту. Вряд ли у игрока «Рубина» было намерение останавливать мяч рукой, но основания для назначения пенальти у арбитра имелись. В итоге 11-метровый реализовал Миранчук, оформивший дубль.
Активность юного полузащитника нельзя назвать случайной. Он провел на поле 77 минут, став одним из самых бьющих игроков «Локо». В активе Рыбчинского – три удара. Больше – только у Алексея Миранчука, который нанёс четыре попытки. Примечательно и то, что 21-летний футболист неизменно бил из пределов штрафной.
Удары Рыбчинского
Именно неожиданные действия Рыбчинского стали залогом успеха «Локо». Матч сложился для гостей крайне тяжело. «Рубин» создал моментов на несколько матчей вперёд. Только вот отыграть хотя бы один мяч хозяевам не удалось. А с каждым следующим промахом проблемы казанцев становились всё более сложными.
Расточительность «Рубина»
«Рубин», в целом, не уступал сопернику. Лишь во втором тайме казанцы создали как минимум четыре момента. Макаров при выходе втроём на ворота с близкого расстояния катнул мяч в руки Гилерме. В другом эпизоде за гостей сыграла перекладина, принявшая на себя удар Уремовича.
«Рубин» нанёс 11 ударов, как и «Локомотив», подал 11 угловых против 2 у соперника. Но сложно рассчитывать на другой результат, если команда не забивает в таких моментах.
7??7??’ Диму Рыбчинского меняет Антон Миранчук.#РубинЛоко pic.twitter.com/tcfzzh289x— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 27, 2020
Успокаивать Леонида Слуцкого может лишь то, что «Рубину», похоже, уже всё равно не грозит вылет, поэтому такие обидные поражения не будут иметь фатальных последствий. А по игре претензий к казанцам, наверное, быть не может.
Тепловая карта. Слева - "Рубин", справа - "Локомотив"
Что касается «Локомотива», то пока при Николиче игра команды не пестрит яркими красками. Впрочем, какие могут быть вопросы, когда «Локомотив» набирает шесть очков в двух матчах?
РПЛ. 24-й тур
"Рубин" - "Локомотив" - 0:2
Голы: Ал. Миранчук, 23, 29 (пен).
"Рубин": Дюпин, Уремович, Самошников, Старфельт, Пабло Сантос, Могилевец (Коновалов, 61), Нильсен, Йевтич (Давиташвили, 61), Бакаев (Макаров, 52), Кварацхелия (Марков, 72), Игнатьев.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Кверквелия, 84), Мурило, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 76), Мариу, Ал. Миранчук, Эдер.
Предупреждения: Бакаев, 16, Старфельт, 28, Йевтич, 51, Рыбус, 63, Баринов, 74, Игнатьев, 89.