Контратакующий "Спартак" против закрытой "Уфы" - закономерные 0:0 и справедливый Безбородов

"Спартак" сыграл против "Уфы" по излюбленной Тедеско схеме с 3 центральными защитниками и с акцентом на контратакующие действия. Но вскрыть оборону команды Евсеева по правилам это не помогло.
Матч соседей - именно так Премьер-Лига в превью на своем официальном сайте озаглавила абзац о встрече "Спартака" и "Уфы". За время перерыва можно было несколько забыть о турнирной таблице, а потому РПЛ вполне к месту делала акцент на том, что команды расположились друг за другом. Это, безусловно, придавало матчу дополнительную важность и принципиальность. И крайне интересно было посмотреть, как будут действовать полюбившие контратакующую тактику "красно-белые" в ситуации, когда им противостоит едва ли не самый надежный "автобус" нашего чемпионата.

С учетом стиля соперника, травмы Кутепова и дисквалификаций Айртона и Джикия многие предполагали, что "Спартак" не станет играть в три центральных защитника. Но Тедеско не стал отказываться от излюбленной расстановки. Кадровый вопрос в обороне он решил так - в тройку к Жиго и Маслову добавил Гапонова, а на левый фланг отправил Ещенко. Таким образом, немец подтвердил свою веру и свою приверженность выбранной манере игры. А вместе с этим еще и показал, что доверяет всем игрокам из своей обоймы.


Конечно, невероятно увлекательного противостояния тактический выбор тренеров принести не мог. Очень сложно найти шанс для контратаки, если твой соперник не особо помышляет о владении мячом и не рискует оставлять свободные зоны на своей половине поля. Темп в такой ситуации был предсказуемо низким. "Уфа" практически не выбиралась в атаку, предпочитая сконцентрироваться на обороне и искать шанс впереди с помощью длинных передач на Козлова и Агаларова. Но оба нападающих гостей цеплялись за мячи настолько не убедительно, что Евсеев заменил их уже в перерыве. Бизяк и Голубев, правда, не сильно изменили положение дел.

Единственным по-настоящему заслуживающим упоминания игроком из группы атаки "Уфы" был Урунов. Узбекский полузащитник отметился и в позиционных наступлениях, и в контратакующих. У него были опасные удары в середине первого тайма и в начале второй половины встречи. Не хватило точности. Хотя, возможно, на самом деле не хватило опыта. Как минимум в одном из эпизодов 19-летний "уфимец" мог вместо удара выбрать более тонкое решение, но не стал делиться мячом с партнером. Впрочем, все равно есть повод отметить, что у башкирского клуба появился еще один перспективный молодой футболист.

"Спартак" пытался действовать бодрее "Уфы". Старательнее других у "красно-белых" был Ларссон. Он становился адресатом забросов, пробовал совершать забеги и имел неплохие моменты. Но проблема в том, что он был фактически одинок в своем рвении. В частности, абсолютно не было никакой связки между ним и Понсе. Аргентинец был заметен в начале встречи, а затем растворился на поле. Тем интереснее, что на исходе часа игры Тедеско заменил не его, а добротно игравшего Ларссона.


Вообще выпустить в старте Понсе, а не Соболева, было еще одним важным решением немецкого тренера. На первый взгляд, оно показалось удивительным. Все-таки россиянин в прошлом туре сыграл хорошо и забил классный гол. Но сразу после объявления составов вспомнилось, что в Туле забивал и вышедший там на замену Понсе. А после этого важно было обратить внимание на то, что защитники "Уфы" высокорослые - делать ставку на успех в верховой борьбе Тедеско не захотел, а потому отдал предпочтение более подвижному и юркому форварду.

Практика показала, что изначальный выбор Доменико не принес успеха. Да и замены не перевели игру "Спартака" на качественно иной уровень. Команда Евсеева не дала команде Тедеско простора для творчества. Нулевая ничья по итогу матча говорит о том, что тактика игры на контратаках против закрывающихся на своей половине поля соперников не является победной. И даже если бы "красно-белые" забили в концовке гол по правилам и добыли победу, футбол в их исполнении нельзя было назвать выдающимся. 0:0 - закономерные цифры на табло.

Впрочем, уверен, что будут разговоры о том, что "Спартак" заслуживал 3 очка и что их у него отобрал главный судья. В двух эпизодах на последних минутах матча Владислав Безбородов принял решения не в пользу хозяев поля. Сначала он отменил гол Соболева, а затем посчитал, что мяч не пересек линию ворот после удара Александра. В обоих случаях арбитру помогли видеоассистенты. И, судя по имевшимся в трансляции Матч ТВ повторам, судейская бригада не допустила ошибок.

В первом случае Жиго находится в офсайде и закрывает обзор Беленову:


Во втором случае Беленов останавливает мяч таким образом, что его проекция явно касается линии ворот:



Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"


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Теги: Спартак Уфа Тедеско Безбородов
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