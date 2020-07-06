Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, насколько сложным получился для него чемпионский матч.
Напомним, что встреча проходила в Краснодаре. Питерцы победили 4:2 и оформили победу в чемпионате по итогам 26 туров.
"Это был самый тяжелый матч в моей карьере. Маге Оздоеву вообще плохо стало. Я, если честно, минут 15 просто лежал в холодных полотенцах. Меня укутали всего, лед под головой. В первом тайме мне так плохо было, честно. Я думал, что это то ли солнечный, то ли тепловой удар. Я смотрел на всех, так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне.
Маге плохо было - мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался… Короче, матч был очень тяжелый!" — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.
Дзюба - об игре с "Краснодаром": самый тяжелый матч в моей карьере, чуть не проблевался
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