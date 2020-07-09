- Я был против его назначения, объяснял Александру Николаевичу (Жиркову), что Якин - тренер не для "Спартака". Не прислушались.
Что настораживало в Якине? Игровая философия, которая абсолютно не соответствует ожиданиям клуба и болельщиков, - цитирует Асхабадзе СЭ.
Также Роман отметил, что сегодня люди забыли о понятии "игровая философия". По словам бывшего руководителя красно-белых, при Валерии Карпине "Спартак" играл в атаку и побеждал 1:0, но все критиковали команду за малую результативность, а сегодня - если футболисты играют от обороны, но добиваются результата - это не вызывает вопросов.
- Мне очень жаль, что сейчас от фирменного стиля "Спартака" ничего не осталось. Ну а Якин... Жизнь показала - я был прав, - подытожил Асхабадзе.
Мурат Якин возглавлял "Спартак" с 2014 по 2015 год. После московской команды швейцарец тренировал "Грассхоппер", "Сьон" и "Шаффхаузен".
В том сезоне московская команда заняла 6-е место в РПЛ. "Спартак" набрал 44 очка. Чемпион сезона 2014/15 набрал на 23 балла больше.
Асхабадзе: я был против назначения Якина в "Спартак"
Экс-гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, что он не поддерживал назначение Мурата Якина на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
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