- Трансферы я не комментирую. Планируем [привозить] хороших ребят, но для начала нужно понять, с каким бюджетом мы войдём в следующий сезон.
Эдер уже автоматически продлен. По Рыбусу - дождитесь трансферного окна. Мы готовимся к серьезному трансферному окну. Новые нападающие? Мы будем играть по средствам.
Коломейцев точно уходит. По Фарфану будем думать. Если он так будет выходить и забивать через 5 минут!
С Хёведесом мы не судимся, - приводит слова Кикнадзе со встречи с болельщиками fclmnews.
Кикнадзе: по Фарфану будем думать, Эдер автоматически продлён, с Хёведесом не судимся
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал трансферные планы московского клуба на встрече с болельщиками после матча 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Фото: ТАСС
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