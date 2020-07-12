Встреча завершилась со счетом 1:1. Казанский клуб тренирует Леонид Слуцкий, который с 2009 по 2016 год был главным тренером ЦСКА.
"Обидно, что не получилось дожать. Должны были забирать три очка. Мы отдали инициативу "Рубину" и пропустили гол.
Откуда могла появиться расслабленность? Психологический момент.
Игра против команды Слуцкого? Ничего особенного, обычная игра, - заявил футболист на Youtube-канале РПЛ.
ЦСКА занимает 3-е место турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков.
Чалов - об игре против команды Слуцкого: ничего особенного, обычный матч
Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: © ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!