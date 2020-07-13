"Уважаемые болельщики! Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из "Ростова" руководства клуба и главного тренера. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию", - говорится на официальном сайте донской команды.
"Ростов" после 28 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.
Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года.
"Ростов" опроверг информацию о возможном уходе президента клуба и Карпина
"Ростов" опубликовал заявление относительно информации о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин покинут команду.
Фото: ФК "Ростов"
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