Семин: если бы я знал о проблемах Самохвалова, я бы посоветовал ему прекратить занятия футболом

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что не знал о проблемах со здоровьем у игрока "Казанки" Иннокентия Самохвалова.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, 22-летнему воспитаннику "железнодорожников" 20 апреля стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.

- Когда выезжали игроки в сборные, мы часто привлекали ребят из молодежки. В том числе Иннокентия. Информации о его здоровье я, как тренер, не знал. Я не получал информации о его обследованиях. Тренировочной работы он не избегал. Стоило ли его допускать к футболу, я не знал.

Наверное, нужно было правду говорить игроку. Если бы я знал эту проблему, я бы побеседовал на эту тему и посоветовал прекратить занятия футболом, - сказал Семин в видео YouTube-канала "КраСава".

Ранее брат Иннокентия Василий Самохвалов рассказывал, что о проблемах со здоровьем его брат узнал за 4 года до смерти. Врачи подтвердили осложнение на сердце, однако они полагали, что это произошло из-за инфекции.

Иннокентий получал допуски к тренировкам от врачей, но не сразу. Чаще всего ему приходилось обследоваться дополнительно.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.


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Теги: Семин Самохвалов Локомотив
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