Напомним, 22-летнему воспитаннику "железнодорожников" 20 апреля стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.
- Просила ли я Кикнадзе обеспечить жилой площадью кешиного сына и вдову Аню? Да, я звонила, просила рассмотреть вопрос о покупке жилплощади. Они квартиру снимают, остались без единственного кормильца. Он сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.
Аню (супругу Самохвалова) взяли в клуб, но на зарплату 50 тысяч рублей, и из них она платит 45 на аренду квартиры. Сначала был разговор, что ее возьмут на работу с кешиной зарплатой. Ну потом сказали, что так не получится, - сказала Терехова в видео YouTube-канала "КраСава".
Ранее брат Иннокентия Василий Самохвалов рассказывал, что о проблемах со здоровьем его брат узнал за 4 года до смерти. Врачи подтвердили осложнение на сердце, однако они полагали, что это произошло из-за инфекции.
Иннокентий получал допуски к тренировкам от врачей, но не сразу. Чаще всего ему приходилось обследоваться дополнительно.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.
Кикнадзе отказался помогать вдове и сыну Самохвалова
Мать скончавшегося игрока "Локомотива" Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!