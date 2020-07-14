Хавбек отметил, что директ его инстаграма был завален сообщениями от поклонников народной команды, а также иногда фанаты писали и его сестре.
- Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют - такого не боялся и не боюсь. Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи "Спартака", был в спартаковском шарфе, - сказал Баринов в эфире Матч ТВ.
В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел в РПЛ 21 матч и забил 1 гол. "Локомотив" в чемпионате России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.
Баринов: больше всего боялся, что фанаты "Спартака" сделают какую-то гадость
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что фанаты "Спартака" писали ему негативные сообщения после забитого гола в ворота красно-белых в сезоне 2017/18.
Фото: Sports.ru
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