Вандерсон: переживаю особый момент в карьере

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился эмоциями от своей игры в России.

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- Без сомнения, я переживаю особый момент в карьере. Последние несколько сезонов здесь, в "Краснодаре", были особенными. Я сильно вырос как игрок и стал опытнее. Я много работал, чтобы оставить здесь след.



Я на 100% сосредоточен на работе в "Краснодаре" и продолжаю трудиться, чтобы прогрессировать и дальше. Последние несколько лет я усердно работал, чтобы поддерживать себя на высоком уровне. Это было для меня основополагающим стимулом, - цитирует Вандерсона Mercado do Futebol.



Ранее отец бразильца подтвердил, что его сыном интересуется лиссабонский "Спортинг".



В текущем сезоне Вандерсон сыграл 26 матчей, забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.