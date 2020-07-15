«Болельщикам «Крыльев» надо научиться уважать себя и своих футболистов. На мой взгляд, собраны очень хорошие игроки, которые отдают все, что у них было. По крайней мере в матчах, которые мы провели. Мы проиграли единственную игру, когда нам поставили к 25-й минуте два 11-метровых. Не обсуждаю правильность их назначения. Говорю о том, что мы никому не собираемся уступать. И это будет главной установкой, чтобы на следующий год у нас была команда, которая будет отбирать очки у тех, кто претендует на Лигу чемпионов.
Давайте объективно смотреть на вещи. Когда ты приходишь в команду, идущую на последнем месте, выжимаешь максимум из пацанов, им нужно прощать некоторые ошибки. По поединку с «Динамо» я прочитал про молодых ребят столько отзывов, что это просто не красит тех, кто носит ромб с буквами «КС».
Но для меня у футболистов нет возраста, паспорта, позиции. У меня есть желание играть в футбол. У нас даже те, кто не попадает в заявку, отрабатывают, и они могут заменить тех, кто позволит себе небольшую халатность, как это было с «Динамо», – цитирует Талалаева корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Талалаев: посмотрел бы я на Тедеско или Николича, если бы у их команды отобрали такой гол
Талалаев: болельщикам "Крыльев" нужно научиться уважать себя и своих футболистов
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев после ничьей «Краснодаром» (0:0) выразил недовольство отношением болельщиков команды к футболистам.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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