"Фратрия" обратилась с открытым письмом к Дюкову по поводу судейства матчей "Спартака"

Крупнейшее фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" потребовало от президента РФС Александра Дюкова изменений в связи с уровнем судейства матчей их команды.
Фото: РФС
"После выхода РПЛ из паузы мы, болельщики московского "Спартака", в каждом матче наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров.

Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу "Спартака". Буквально в каждом из семи матчей были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников", - говорится в письме.

Фанаты "Спартака" недовольны тем, что глава судейского корпуса Виктор Кашшаи запрещает арбитрам комментировать свои решения. "Фратрия" призвала Дюкова повлиять на Кашшаи, чтобы тот либо снял запрет, либо сам регулярно комментировал спорные эпизоды в публичном пространстве.

Также объединение от имени российских болельщиков потребовало "равенства при трактовке правил и равного подхода ко всем участникам чемпионата".


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Теги: Спартак Дюков РФС
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