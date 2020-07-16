Также каждый июль предусмотрен 200-тысячный бонус, 5 тысяч ему премиальных Гайч будет получать за каждое голевое действие, сообщает "Чемпионат".
Также клуб предоставит футболисту квартиру и машину.
Ранее сообщалось, что срок действия контракта Гайча с ЦСКА составит 5 лет. "Армейский" клуб заплатит за его трансфер "Сан-Лоренсо" 8,5 млн евро, а также отдаст 20% от суммы следующей продажи.
На счету 21-летнего форварда 8 голов в 28 матчах за "Сан-Лоренсо" и одна игра за основную сборную Аргентины.
Стала известна зарплата Гайча в ЦСКА
Новичок ЦСКА, аргентинский форвард Адольфо Гайч будет получать в российском клубе оклад в размере 900 тысяч евро в год.
Фото: Getty Images
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