- Знаете, я желаю крепкого здоровья Кавазашвили, - цитирует Бубнову Чемпионат.
"У него крыша поехала. Что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез". Кавазашвили - о Бубнове
Анзор Кавазашвили рассказал о звонках Александра Бубнова, в которых бывший футболист сначала представился менеджером автомобильного салона и хотел подарить Анзору машину, а затем заявлял, что он задержан и просил Кавазашвили забрать его из тюрьмы.
Жена Бубнова отреагировала на слова Кавазашвили о проблемах со здоровьем у Александра
Супруга футбольного эксперта Александра Бубнова Зоя прокомментировала слова экс-игрока "Спартака" Анзора Кавазашвили, который заявил, что ее супруг испытывает проблемы с психикой.
Фото: Sportbox
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