Об этом рассказал наставник "быков" Мурад Мусаев после поражения от "Динамо" (0:2).
"У Крицюка проблемы со здоровьем. Он досрочно прекратил сотрудничество с клубом, попрощался с командой две-три недели назад", - цитирует тренера ТАСС.
В текущем сезоне Крицюк только один раз сыграл за "Краснодар" в РПЛ. Игрок перешёл в российскую команду в сезоне 2015/2016. Ранее голкипер защищал цвета португальской "Браги".
Сообщалось, что игроком интересуется турецкий "Бешикташ".
Крицюк покинул "Краснодар"
Вратарь Станислав Крицюк досрочно покинул клуб.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!